خسائر أسبوعية طفيفة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية طفيفة، رغم مكاسب أسعار النفط العالمي للأسبوع الثاني على التوالي .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.46 دولار ليصل الى 71.75 دولار، وسجل خسائر إسبوعية طفيفة بلغت 1.98 دولار بما يعادل 2.69%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.46 دولار ليصل الى 74.30 دولار، وسجل ايضا خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 1.98 دولار أو ما يعادل 2.06%.

أما أسعار النفط العالمي فتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بالتزامن مع مخاوف انقطاع إمدادات الخام من الشرق الأوسط في أعقاب إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا وأزمة استهداف السفن في البحر الأحمر .