خسائر أسبوعية طفيفة لخام البصرة ومكاسب لبرنت

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة بعد أن شهدت الاسعار تذبذبا خلال الأسبوع الماضي، فيما حققت برنت ارتفاعا .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.70 دولار ليصل الى 91.71 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.42 دولار بما يعادل 1.55%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 1.70 دولار ليصل إلى 94.66 دولاراً، وسجل ايضا خسائر أسبوعية بلغت 1.32 دولار أو ما يعادل 1.39%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 7 سنتات ليصل الى 93.93 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.38 دولار او ما يعادل 1.47%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 92 سنتا ليصل الى 90.77 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2 سنتان او ما يعادل 0.02% .

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد ‏الكلي وجني الأرباح، لكنه ارتفع حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت ‏تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ في الضغط على إمدادات النفط الخام ‏العالمية.‏