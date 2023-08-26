خسائر أسبوعية طفيفة لخام البصرة

شفق نيوز/ سجل خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة، بعد أن شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية تذبذباً الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 68 سنتا ليصل الى 82.38 دولاراً، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 49 سنتا بما يعادل 0.59%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 68 ليصل الى 85.43 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 74 سنتا أو ما يعادل 0.74%.

اما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.12 دولار ليصل الى 84.48 دولاراً، و سجل خسارة اسبوعية بلغت 1.76 دولار او ما يعادل 2.04%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 78 سنتا ليصل الى 81.25 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 1.42 دولار او ما يعادل 1.75% .

و تذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي مع ضعف البيانات الاقتصادية للصين أكبر مستهلك للنفط للعالم يقابلها شحة المعروض مع تخفيض اعضاء منظمة اوبك لانتاجهم.