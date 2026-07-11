خسائر أسبوعية حادة لخام البصرة مع تراجع أسعار النفط العالمية

شفق نيوز- بغداد

سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط خسائر أسبوعية كبيرة، متأثرين بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، رغم ارتفاعات محدودة شهدتها بعض جلسات التداول الأخيرة.

وانخفض خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 1.65 دولار للبرميل، أي بنسبة 3.31%، ليغلق عند 48.27 دولاراً للبرميل، فيما بلغت خسائره خلال الأسبوع 11.82 دولاراً، ما يعادل تراجعاً بنسبة 24.49% مقارنة ببداية الأسبوع.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 1.65 دولار للبرميل، وبنسبة 3.17%، ليغلق عند 50.37 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسائر أسبوعية بلغت 6.82 دولارات، أي بانخفاض نسبته 13.54%.

وجاءت خسائر الخامين العراقيين بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية في تعاملات اليوم، إذ تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.57 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.51 دولار أو 0.71%، فيما هبط خام برنت إلى 76.07 دولاراً للبرميل متراجعاً 0.23 دولار أو 0.30%.