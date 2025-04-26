خسائر أسبوعية  تتجاوز 1% تضرب نفط البصرة

شفق نيوز/ سجل خام البصرة بنوعيه "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية تجاوزت 1%، رغم إغلاقه على ارتفاع طفيف في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل مرتفعاً بمقدار 36 سنتاً ليبلغ 64.51 دولاراً للبرميل، إلا أنه تكبّد خسارة أسبوعية بلغت 80 سنتاً، ما يعادل 1.22%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط مرتفعاً بالمقدار ذاته ليصل إلى 68.46 دولاراً، لكنه سجل أيضاً خسارة أسبوعية قدرها 80 سنتاً أو ما يعادل 1.17%.

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، أمس الجمعة، إلا أنها أنهت الأسبوع على انخفاض تجاوز 2%، بفعل الضغوط الناجمة عن توقعات بحدوث فائض في المعروض، إضافة إلى حالة الضبابية التي تحيط بمصير محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.