خسائر تقارب 8%.. نفط العراق يتصدر تراجعات الخام عالمياً

شفق نيوز- البصرة

سجلت خامات النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، تراجعاً حاداً جعلها بين أكبر الخاسرين في الأسواق العالمية، وسط ضغوط ناتجة عن التفاؤل بشأن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام البصرة الثقيل إلى 53.50 دولاراً للبرميل، بخسارة بلغت 4.64 دولارات أو 7.98%، فيما تراجع خام البصرة المتوسط إلى 55.60 دولاراً للبرميل، منخفضاً بالقيمة نفسها وبنسبة 7.70%.

وعالمياً، تراجع خام برنت إلى 82.91 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.31%، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 80.66 دولاراً للبرميل متراجعاً بنسبة 0.11%.

كما انخفضت سلة أوبك بنسبة 6.52% إلى 91.68 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام عمان في بورصة دبي للطاقة بنسبة 7% إلى 81.91 دولاراً للبرميل، متأثراً بحالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية.