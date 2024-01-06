خسائر اسبوعية طفيفة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية ، للالتزام باتفاق أوبك + بتخفيض قدر المستطاع من الإنتاج والإيرادات المرتبطة به.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 79 سنتا ليصل الى 72.94 دولارا، و سجل خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 1.22 دولار بما يعادل 1.65%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 79 سنتا ليصل الى 75.49 دولارا، وسجل ايضا خسائر أسبوعية بلغت 4.22 دولارات او ما يعادل 5.47% .

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% في نهاية تعاملات يوم أمس الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، وسط توقعات بانتعاش الطلب في العام الجديد.