خسارة فصلية لأسهم أوروبا وسط ترقب للانتخابات الفرنسية

شفق نيوز/ فقدت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة، اليوم الجمعة، وأغلقت على تراجع متأثرة بانخفاض سهم شركة لوريال العملاقة لمنتجات التجميل، في حين تكبد المؤشر القياسي خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بفعل الغموض السياسي في فرنسا.

تحركات الأسعار

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. وتراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية واحدا بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة مستحضرات التجميل الفرنسية العملاقة لوريال ثلاثة بالمئة بعد أن قدم رئيسها التنفيذي توقعات أقل للنمو خلال فعالية استضافها جيه.بي مورغان.

وتكبد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي أول خسارة ربع سنوية له في ثلاث أرباع، إلى جانب انخفاض شهري وأسبوعي، وذلك وسط حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا بعد دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفقد المؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي 0.7 بالمئة، ليغلق على انخفاض بنحو 8.8 بالمئة خلال الربع.

وارتفع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.4 بالمئة بعد مكاسب غير مسبوقة حققها المؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد أن عززت بيانات التضخم الرهان على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.