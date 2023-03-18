خسارة أسبوعية لخامي البصرة وكبيرة لبرنت والامريكي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة اسبوعية بلغت اكثر من 7%، فيما سجل برنت والامريكي خسائر بلغت أكثر من 12%، متأثرة باضطرابات القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.14 دولار ليصل الى 69.26 دولارا، وسجلت خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 5.42 سنتات بما يعادل 7.26%.

فيما اغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 1.14 دولار ليصل الى 74.01 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 5.42 دولارات أو ما يعادل 6.82%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة من أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 1.73 دولار ليصل الى 72.07 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 10.71 دولارات او ما يعادل 12.94 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.61 دولار ليصل الى 66.74 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 9.94 دولارات او ما يعادل 12.96% .

وشهدت أسعار النفط الخام انخفاضا خلال الاسبوع الماضي متأثرة باضطرابات القطاع المصرفي وافلاس البعض منها التي حطمت تفاؤل المستثمرين بانتعاش الطلب على النفط بعد النمو الاقتصادي في الصين.