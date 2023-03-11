خسارة أسبوعية طفيفة لخامي البصرة وكبيرة لبرنت والامريكي

شفق نيوز/ أغلق خامي البصرة (الثقيل والخفيف) على مكاسب اسبوعية طفيفة، فيما اغلقت الخامات الاخرى من برنت والامريكي على خسائر أسبوعية بأكثر من 3%.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم امس الجمعة على انخفاض بلغ 1.55 دولار ليصل الى 74.68 دولارا، وسجلت خسارة اسبوعية طفيفة بلغت 12 سنتا بما يعادل 0.16%.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 1.55 دولارا ليصل الى 79.43 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 1.12 دولار أو ما يعادل 1.39%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.19 دولار ليصل الى 82.78 دولار، الا انه سجل خسارة اسبوعية بلغت 3.05 دولارات أو ما يعادل 3.55 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 96 سنتا ليصل الى 76.68 دولارا للبرميل، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 3 دولارات أو ما يعادل 3.77% .

وشهدت أسعار النفط الخام انخفاضا خلال الأسبوع الماضي حيث خيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على ‏توقعات النمو العالمي ودفعت الخامات للانخفاض.‏