خزائن المركزي العراقي تفقد 1.3 تريليون دينار خلال أربعة أشهر

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، تراجعاً حاداً في السيولة النقدية داخل خزائن البنك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، إذ انخفض من 1.907 تريليون دينار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025 إلى 566 مليار دينار بنهاية نيسان/أبريل 2026.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تراجع السيولة النقدية إلى 1.524 تريليون دينار في نهاية كانون الثاني/يناير، ثم إلى 1.005 تريليون دينار في نهاية شباط/فبراير، قبل أن ينخفض إلى 849 مليار دينار في نهاية آذار/مارس، وصولاً إلى 566 مليار دينار في نهاية نيسان/أبريل.

وأشارت إلى أن السيولة النقدية في خزائن البنك المركزي فقد نحو 1.341 تريليون دينار خلال أربعة أشهر، بما يعادل انخفاضاً بنسبة 70.3% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2025.

كما أضافت البيانات، أن السيولة النقدية رغم بقائه أعلى من مستواه المسجل في نهاية العام 2023 والبالغ 323 مليار دينار، فإنه تراجع بشكل كبير مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 2.092 تريليون دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 72.9%.

وفي المقابل، أظهرت البيانات استقرار سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2026، فيما ارتفع معدل التضخم تدريجياً من 0.9% في كانون الثاني إلى 1.7% بنهاية نيسان.