خبير يشخّص أمرين وراء ارتفاع الدولار مقابل الدينار في العراق

شفق نيوز/ عزا الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الأربعاء، اسباب ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي الى الاشاعة عطلة الاعياد وراس السنة الميلادية.

وقال المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الترويج لإيقاف المنصة سبب أساسي في ارتفاع سعر الدولار"، مبينا ان"هذه الاشاعة التي انتشرت بينت أن التحويلات الخارجية ستتوقف".

واوضح ان "هذه الاشاعة مغلوطة حيث أن 97% من الحوالات التي تجري عن طريق النافذة تحولت على المصارف التي لديها بنوك مراسلة بطريقة تعزيز الارصدة. كما ان عطلة اعياد الميلاد سبب آخر في الطلب على الدولار حيث يكثر السفر في هذه الأيام".

وتوقع المشهداني ان "يستقر الوضع ويرجع الدولار من جديد إلى وضعه الطبيعي بعد العطلة".

وارتفع سعر الدولار بالأسواق المحلية بشكل تدريجي حيث سجل في بورصتي الكفاح والحارثية 152300 دينار لكل 100 دولار وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان 152200 دينار لكل 100 دولار.