خبير يرفض التوسع باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بديلا عن النفط

شفق نيوز/ رفض الخبير في الطاقة والنفط حمزة الجواهري، يوم الاثنين، استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بديلا عن الوقود الأحفوري.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "استخدام الطاقة الشمسية تكون مفيدة فقط بالمناطق والحقول الزراعية البعيدة التي تقل فيها الانهار لانها تعتمد على الابار"، مؤكدا ان "استخدامها في المدن غير مجدية لتكلفتها الباهضة التي تعادل أربعة أضعاف ما يتم استخدامه في المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري".

واضاف الجواهري؛ ان "العراق بلد نفطي وهو يزود ويساهم بـ 12 % من احتياجات العالم النفطية، وبالتالي فليس من مصلحة العراق الاتجاه للطاقة المتجددة والتوسع بها لانها ستؤثر عليه سلبيا".

وأشار الى ان "العراق بلد ريعي يعتمد على النفط في موازنته العامة وبالتالي يعتبر النفط الاساس في معيشة العراقيين فليس من الصحيح أن نشجع الطاقة البديلة وليس من المفروض اللجوء الى هذه البدائل لحل مشكلة الكهرباء في العراق".

يذكر أن الكثير من دول العالم تتجه حاليا للطاقة النظيفة في توليد الطاقة الكهربائية والابتعاد عن الوقود الأحفوري منعا للتلوث الذي تفاقم خلال السنوات الماضية.