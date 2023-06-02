خبير يرصد خسائر كبيرة في الإيرادات النفطية العراقية

شفق نيوز/ قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الجمعة، إن الإيرادات النفطية المتحققة للعراق لغاية آيار للعام الحالي بلغت 37.222 مليار دولار، فيما كانت الإيرادات النفطية المتحققة لغاية آيار من العام الماضي 2022 قد بلغت 49.704 مليار دولار.

وبين المرسومي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الانخفاض في الإيرادات النفطية خلال هاتين المدتين قد بلغ 12.704 مليار دولار، مشيرا الى ان نسبة الانخفاض بين هاتين المدتين بلغت 34%.

وأوضح أن الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية العراقية يرتبط بانخفاض اسعار النفط العالمية وانخفاض انتاج النفط وصادراته بسبب قيود (اوبك+) التي خفضت الحصة الانتاجية للنفط العراقي بنحو 430 الف برميل يوميا فضلا عن توقف صادرات حقول كوردستان وكركوك منذ 25 آذار الماضي التي تصل إلى 470 الف برميل يوميا.

وتابع قائلا، أن هذا الانخفاض سينعكس سلبا على مجمل الايرادات النفطية المتحققة عام 2023 قياسا بالإيرادات المتحققة في عام 2022 التي بلغت 115 مليار دولار وهو ما يلقي بظلاله القاتمة على موازنة 2023 المثقلة بالعجز الكبير التي تعتمد اساسا في ايراداتها العامة على الايرادات النفطية.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيار الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت في بيان ان "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليونا (463) الفا و(387) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.306) مليار دولار"، مبينة ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(206) آلاف و(413) برميلا" .