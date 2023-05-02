خبير يحذر من زيادة العجز بموازنة 2023 جراء استمرار توقف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز/ حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، من زيادة في العجز المالي في الموازنة لعام لسنة 2013 في حال استمرار توقف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان العراق.

وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "استمرار توقف صادرات نفط كوردستان يتطلب قيام بغداد بتمويل رواتب موظفي الاقليم بنصف مليار دولار أي 650 مليار دينار شهريا مما سيفاقم من عجز موازنة 2023".

و أوقف العراق في شهر آذار/مارس الماضي 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك الشمالية بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

وفي قضية تعود إلى العام 2014 ، زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

ووقعت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الثلاثاء 4 نيسان/أبريل الماضي، إتفاقاً مؤقتاً بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من كوردستان ومن محافظة كركوك لكنه لغاية الآن لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي قد أجرى في شهر نيسان/أبريل زيارةً إلى تركيا وعقد خلالها العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الأتراك لبحث سبل إيجاد آلية لاستئناف نفط الإقليم إلى الخارج.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماعات كانت إيجابية ومُثمرة وتصب في مصلحة الجميع.