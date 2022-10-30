خبير يتوقع ارتفاع أسعار النفط الى 300 دولار للبرميل

شفق نيوز/ رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم الاحد، ان تحديد سعر النفط الروسي من قبل أوروبا سيؤدي الى رفع الاسعار الى 300 دولار للبرميل.

وقال الجواهري لوكالة شفق نيوز، إن "مسألة تحديد سعر للنفط الروسي غير ممكنة باعتراف الدول الاوروبية نفسها لأنه بإمكان روسيا عدم بيع النفط إليهم، وبالتالي سيكون الضرر أكثر من النفع وهو ما لمسته هذه الدول عندما أوقفت روسيا ضخ الغاز اليها".

واضاف ان "الدول الاوروبية لا تستطيع إجبار أكبر الدول الآسيوية المستوردة للنفط كالصين والهند على عدم استيراد النفط الروسي وهو ما نشهده اليوم"، مستدركا ان "روسيا في حال اوقفت انتاجها بمقدار 5 ملايين برميل فإنه سيكون سلبا على الدول المستهلكة للنفط وخاصة الدول الاوروبية وسيصل سعر النفط الى 300 دولار للبرميل".

واتفقت مجموعة دول السبع (كندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا) على المضي قدما في تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، في محاولة لإعادة ضبط أسعار الخام عالميا وخفض إيرادات روسيا من مبيعات النفط سعيا منها في المقام الأول إلى إلحاق هزيمة "مالية" بروسيا.

وتعد الصين حاليا وهي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بأكثر من مليون برميل يوميا، وكذا الأمر بالنسبة للهند، مستفيدتين من خصومات موسكو على مشترياتهما.

وتعتبر روسيا في الوضع الطبيعي ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، تصدّر منها قرابة 5 ملايين برميل يوميا، و2.8 مليون برميل يوميا من المشتقات.