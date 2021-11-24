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خبير نفطي يفسر الخطوة الأمريكية.. هل هو إعلان حرب الأسعار؟

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-24T08:35:44+0000
خبير نفطي يفسر الخطوة الأمريكية.. هل هو إعلان حرب الأسعار؟

شفق نيوز/ رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري يوم الاربعاء، ان قيام امريكا وحلفائها بإطلاق احتياطاتها النفطية الاستراتيجية ليس الهدف منه الخوض في حرب الاسعار.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الولايات المتحدة الامريكية طالبت من شركائها من الدول الصناعية ان تطلق مخزوناتها النفطية من الاحتياطيات الاستراتيجية، كما طالبت من اوبك زيادة انتاجها النفطي لإيقاف استمرار زيادة الاسعار النفطية"، مبينا ان "أمريكا قامت بالفعل بإطلاق كميات من النفط الاستراتيجي حتى قبل اعلان الرئيس الامريكي".

واضاف ان "هذه الدول الصناعية لديها احتياطيات كبيرة وبإمكانها الحد من ارتفاع اسعار النفط، كما ان هناك مضاربين في الاسواق يمتلكون كميات نفطية تصل الى أكثر 200 مليون برميل، وينتظرون ان تصل الاسعار الى هذا المستوى لبيعها وتحقيق الارباح قاموا ايضا بعمليات للبيع". 

واشار الجواهري الى ان "وصول الاسعار الى 80 دولار واكثر بالتاكيد سيلاقي مقاومة كبيرة جدا من قبل المستهلكين لانه بقاء الاوضاع على حالها من شأنها ارتفاع الاسعار لتصل الى 90 دولار واكثر"، مؤكدا ان "قيام امريكا وحلفائها من الدول الصناعية بضخ كميات للنفط من احتياطاتها الاستراتيجية يأتي كهدف للحد من ارتفاع الاسعار وليس حرب الاسعار وانما لضبط ايقاع السوق ضمن هذا النطاق".    

ولفت الى ان "اوبك هي الاخرى حققت الهدف من الذي حددته لسعر البرميل الذي هو بنطاق 80 دولار للبرميل، وهو السعر المطلوب لاوبك في هذه الفترة ، كما انها لا ترغب بالزيادة اكثر في ظل دخول الطاقات المتجددة للسوق والانتاج غير التقليدي ودخول جائحة كورونا مرة اخرى في اوربا وارتفاع الوفيات حيث قامت بعض الدول بإعادة الاغلاق والذي اثر على النقل".

وارتفعت اسعار النفط بشكل متزايد لتصل الى اكثر من 80 دولار للبرميل ، فيما اعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستفرج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل منتجو أوبك + دعوات متكررة لإنتاج المزيد من الخام.

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