خبير نفطي عراقي يكشف ما ستنفقه "BP" البريطانية لتطوير حقول كركوك

شفق نيوز/ كشف خبير نفطي عراقي، يوم الاثنين، أن عملاق النفط البريطانية شركة "BP" ستنفق قرابة 25 مليار دولار على مدى عمر مشروع إعادة تطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك، مبيناً أن العقد سيساهم في تطوير شركة غاز الشمال وإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بعد السعودية، وبلغ متوسط إنتاجه أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً الشهر الماضي، متماشياً مع حصته في "أوبك".

وقال الخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "إتمام العقد النهائي بين وزارة النفط العراقية مع BP البريطانية، خطوة مهمة لزيادة الإنتاج النفطي لشركة نفط الشمال وخاصة بعد تداعيات أحداث داعش في العام 2014 وما تلاها من فترة ركود أصاب شركة نفط الشمال وهذا أدى إلى تراجع الإنتاج العام للشركة".

وأضاف أن "الشركة كانت تصدر في السنوات من 2005 إلى 2010 بحدود 500 ألف برميل في اليوم من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وكان الإنتاج العام للشركة يتراوح بين 600 ألف إلى 725 ألف برميل في اليوم الواحد".

وتابع خليل أن "الإنتاج بين سنوات 2010 إلى 2014 تراجع ما بين 400 إلى 500 ألف برميل، ومن العام 2014 إلى 2025 تراجع الإنتاج بين 250 إلى 325 ألف برميل في اليوم الواحد، والسبب في ذلك التراجع هو ضعف إنتاج الآبار وتراجعه إلى النصف، حيث أن بعض الحقول كانت تنتج بحدود 100 ألف برميل يومياً، وانخفض إنتاجها إلى 50 ألف، والذي ينتج 50 ألف تراجع فيه الإنتاج إلى 25 ألف برميل".

وأشار خليل، إلى أن "الشركة البريطانية سوف تنفق ما مقداره 25 مليار دولار في إطار اتفاقية تقاسم الأرباح التي ستستمر لأكثر من 25 عاماً"، مبيناً أن "الاتفاق مع BP هو ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط عالمية".

وأكد أن "العقد سوف يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وهذا العقد سوف يخصص جزءاً منه لتطوير شركة غاز الشمال كبرى شركات الغاز العراقية الحكومية ومقرها كركوك (250 كم شمال كركوك)، التي تغذي المحطات الكهربائية بالغاز لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية".

وبين أن "الشراكة الجديدة سوف تنعكس على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفطية وتطوير الغاز الطبيعي، بهدف دعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة، حيث تتمتع BP بمعرفة عميقة بحقول كركوك، وسوف تساهم في عملية رفع الإنتاج النفطي لشركة نفط الشمال".

وبموجب شروط العقد فإن "BP" ستعمل، على تعزيز طاقة إنتاج النفط الخام من الحقول النفطية الأربعة في كركوك بنحو 150 ألف برميل يومياً لرفع الطاقة الإجمالية إلى 450 ألف برميل يومياً على الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وبموجب نموذج تقاسم الأرباح الذي تمت مناقشته، قال المسؤول النفطي الكبير إن "شركة BP ستكون قادرة على استرداد التكاليف والبدء في تحقيق الأرباح بمجرد زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز المستويات الحالية".

وكانت شركة النفط الكبرى عضواً في اتحاد الشركات التي اكتشفت النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي وقدرت أن المنطقة تحتوي على نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

ووقّعت "BP" ووزارة النفط العراقية في العام 2013 خطاب نوايا لدراسة تطوير كركوك، ولكن تم تعليق الصفقة في العام 2014 بعد سيطرة تقدم تنظيم داعش على مناطق شمال وغرب العراق.

وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، متمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة "BP" البريطانية.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة حريصة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز، التي ستنعكس إيجاباً على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية".

وأضاف أن "توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد انجازاً كبيراً، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف"، مشيراً إلى أن "عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني، فضلاً عن استثمار الغاز وزيادة كميات الانتاج منه لدعم انتاج الطاقة الكهربائية".

ويشمل العقد إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال، وفقاً للتصريحات الحكومية.