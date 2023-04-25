خبير نفطي عراقي: المواجهة الحقيقية بين أوبك و أمريكا ستبدأ بعد أيام

شفق نيوز/ توقع الخبير النفطي حمزة الجواهري اليوم الثلاثاء، أن المواجهة الحقيقية بين أوبك والولايات المتحدة الامريكية ستبدأ بعد أيام، مرجحاً ارتفاع أسعار النفط من جديد.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما يحدث حاليا من تذبذب في أسعار النفط هو مواجهة ما بين اوبك وما بين امريكا"، متوقعا ان "هذه المواجهة لن تنتهي حيث ان الاخيرة تستعد للمواجهة الحقيقية التي ستبدأ بعد أيام".

واضاف ان "امريكا تسعى حاليا لتخفيض أسعار النفط من خلال ضخ كميات كبيرة من المخزون النفطي الاستراتيجي التي لديها للأسواق، في حين سعت أوبك إلى ان تبقى الأسعار ضمن نطاق 80 دولاراً من خلال التخفيض الطوعي البالغ مليون و660 ألف برميل يوميا والذي سيبدأ اعتبارا من الأول من شهر ايار المقبل".

وتوقع الجواهري ان "ترتفع الاسعار اكثر من جديد في حال تم المباشرة بالتخفيض الطوعي"، مستدركا أن "اوبك+ تعرف أن هذه المواجهة لن تنتهي مع امريكا من خلال هذا التخفيض، وبالتالي فان دراسات أوبك ستأخذ ذلك في حساباتها في ظل هذه المواجهة".

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا مع اعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا ابتداء من ايار المقبل، اضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليونين برميل يوميا، قبل ان تفقد هذه المكاسب مع مرور الأيام مع توقعات برفع أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا مما ينذر بضعف نمو الاقتصاد العالمي.