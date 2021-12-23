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خبير نفطي: أسواق النفط ثابتة والأسعار تحددها الإشارة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-23T14:15:26+0000
خبير نفطي: أسواق النفط ثابتة والأسعار تحددها الإشارة

شفق نيوز / أكد الخبير النفطي العراقي، حمزة الجواهري، يوم الخميس، أن أسواق البلاد النفطية ثابتة، فيما لفت إلى أن الأسعار النفطية تحدد على أساس الإشارة.

وقال الجواهري، لوكالة شفق نيوز، إن "كل دول العالم تعتمد على نفط أوبك الذي ينتج ويصدر معظم النفط الخام"، مبيناً أن "أسواق العراق النفطية ثابتة باعتباره ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك سواء لدول آسيا من دول الهند والصين أو أوروبا وحتى الصادرات النفطية التي تذهب للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن "بالرغم من اعتراض بعض الدول المستوردة للنفط الخام على منظمة أوبك بعد تحديد انتاجها النفطي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلا أن هذه الدول لا يمكنها الاستغناء عن نفط دول الخليج التي تمتلك أكثر من 70 بالمئة من احتياطيات العالم النفطية".  

وأشار الجواهري، إلى أن "الأسعار النفطية تحدد على أساس الاشارة"، لافتا الى ان "هناك 7 نفوط إشارة بالعالم التي هي يتم على ضوؤها مراقبة اسعار النفط وتحديد الاسعار مع بعض الخصوم او العلاوات".

وأوضح أن "الاسعار التي يباع بها النفط العراقي تكون حسب نفوط الاشارة وتتبعها الخصومات او العلاوات وحسب الكثافة والحوامض الذي يحتويه الخام المباع".

ويبيع العراق النفط الخام لآسيا وفقا لنفط الاشارة دبي وعمان، كما يقوم ببيع النفط لاوربا وفقا لنفط الاشارة برنت ويبيع النفط لامريكا وفقا لنفط الاشارة متوسط خام ارجوس القياسي الامريكي.

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