خبير نفطي: أسواقنا في اسيا لا تتأثر بصادرات النفط الروسية

شفق نيوز/ اكد خبير نفطي، يوم الثلاثاء، ان اسواقنا النفطية في آسيا لا تتأثر بصادرات روسيا النفطية الرخيصة اليها، مبينا ان ديمومة الواردات والكميات هي ما تبحث عليها الدول المستهلكة.

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز انه "حسب استراتيجية شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ان تكون صادراتنا لآسيا 50 بالمئة ولأسواق اوربا وامريكا 25 بالمئة لكل واحدة منهما"، مبينا ان "ما يصدره حاليا العراق لأسيا هو 65 بالمئة وخاصة الى الهند والصين وبالتالي فان ذلك يعني ان العراق يصدر اكثر من المخطط ويعني ايضا ان اسواقنا في اسيا لا تتأثر مع زيادة صادرات روسيا لهذه الدول".

واضاف ان "العراق لديه اسواق ثابتة منذ سنين ولا يمكن ان يخسرها باعتبار ان نوعية النفط العراقي مرغوبة في كل اسواق النفط العالمية وان الكميات التصديرية للعراق مستمرة وهو ما تبحث عنه الدول المستهلكة من استقرار الواردات النفطية".

وأظهرت بيانات جمركية هندية في 14 كانون الاول ان روسيا اصبحت للمرة الأولى أكبر مورد للنفط إلى الهند لتحل محل العراق حيث اقتنصت المصافي النفط الهندية النفط من النفط الروسي خشية أن يؤثر وضع سقف للأسعار اعتبارًا من الخامس من ديسمبر كانون الأول على الإمدادات، لترتفع واردات الهند النفطية من روسيا للشهر الخامس على التوالي لتبلغ 908 آلاف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، بارتفاع 4٪ عن أكتوبر تشرين الاول.