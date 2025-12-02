خبير نفطي: دعوة الشركات الأميركية لغرب القرنة "سياسية بحتة"

شفق نيوز– بغداد

اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم الثلاثاء، أن دعوة الحكومة العراقية الشركات النفطية الأميركية لتطوير حقل غرب القرنة / 2 جنوبي البلاد، تأتي لأغراض سياسية بحتة.

وقال الجواهري، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الدعوة الموجهة للشركات الأميركية فقط تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين الشركات الصينية التي استحوذت على معظم الحقول النفطية في العراق، وبين الشركات الأميركية التي بدأت ترغب مجدداً في دخول سوق تطوير هذه الحقول.

وأضاف أن الشركات الأميركية ستعمل بعقود دعم فني فقط دون المشاركة في الاستغلال الكبير، بما يتماشى مع القوانين العراقية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدعوة هو شعور الولايات المتحدة بأنها ليست مهمشة في العراق.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت يوم أمس الاثنين عن توجيه دعوات مباشرة وحصرية لعدد من الشركات النفطية الكبرى الأميركية للتنافس حول إدارة حقل غرب القرنة / 2 في محافظة البصرة.

يذكر أن شركة لوك أويل الروسية أعلنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية تفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة العمليات.

ويعد حقل غرب القرنة 2 من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق، اكتشف عام 1973، وتشمل اتفاقية تشغيله شركة لوك أويل الروسية بنسبة 75% وشركة نفط الجنوب العراقية، ويشكل الحقل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي من خلال مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي.