خبير نفطي: تعزيز إنتاج الخام من كركوك خطوة مهمة

شفق نيوز/ أكد الخبير النفطي يوسف علي، يوم الأربعاء، أن إعادة تشغيل بعض الآبار في حقول كركوك "خطوة مهمة" في رفع مستويات الإنتاج اليومي، وذلك بعدما أعلنت شركة نفط الشمال عن تنفيذ حملة لتنشيط الآبار النفطية في حقل "باي حسن".

وذكرت الشركة الحكومية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية التابعة لقسم هندسة النفط في هيئة الحقول، نفذت حملة نوعية لتنشيط عدد من الآبار ضمن خطة طموحة لإعادة الآبار المتوقفة إلى دائرة الإنتاج".

وبينت الشركة، أن "الفريق تمكن من إزالة العوائق من البئرين (باي حسن/87) و(باي حسن/165)، وإعادتهما إلى العمل بنجاح، كما تم تنفيذ عملية شفط (Swabbing) في البئر (باي حسن/146)، تمهيدًا لإعادتها إلى الخدمة في وقت قريب".

وفي السياق، قال الخبير النفطي يوسف علي لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة تشغيل هذه الآبار في حقل باي حسن يُعدّ خطوة مهمة في رفع مستويات الإنتاج اليومي للنفط الخام، خصوصاً في ظل التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه الحقول الشمالية. هذه العمليات لا تسهم فقط في تعزيز الطاقة الإنتاجية، بل تقلل من الاعتماد على حفر آبار جديدة بتكلفة عالية، وتسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية العامة للشركة".

وأضاف، أن "حقل باي حسن يُعد من الحقول الحيوية، وتنشيط آباره المتوقفة سيسهم بشكل مباشر في دعم ميزان الصادرات وتحقيق استقرار أكبر في معدلات الإنتاج على المدى المتوسط".

وأكدت إدارة الشركة أن "هذه الخطوة تمثل نموذجًا واضحًا للتخطيط السليم والتنفيذ المهني، وتعكس روح التحدي والانضباط العالي الذي تتميز به كوادر نفط الشمال. كما تؤكد على التزام الشركة المتواصل بتعزيز الطاقة الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت النفطية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "شركة نفط الشمال ماضية في تنفيذ برامجها التطويرية، بالتنسيق مع وزارة النفط، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في خدمة الاقتصاد الوطني".