خبير نفطي: تخفيضات أوبك وحلفائها إشارة رمزية لدعم الاسعار

شفق نيوز/ اكد الخبير النفطي محمد الحسني، يوم الثلاثاء، ان تخفيضات "أوبك +" تعتبر اشارة رمزية لدعم الأسعار بعد تراجعها خلال الاسابيع الماضية.

وقال الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الخوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، دفع بـ أوبك وحلفاؤها الى خفض حصص إنتاجهم بمقدار 100 ألف برميل يوميا في تشرين الاول، حيث تسعى اوبك لوضع حد أدنى لأسعار النفط المتراجعة"، مبينا ان "الرقم الذي وضعته المنظمة لا يؤثر كثيرا على واقع العرض الحقيقي الا انه هو اشارة رمزية لدعم الاسعار".

واضاف انه من "الناحية العملية معظم دول أوبك+ لم تصل الى حصصها التي حددتها لشهر ايلول، وبالتالي فإن ما تنتجه المنظمة لن يفقد الكثير من هذه الإمدادات وتأثيره لا يذكر".

واشار الى ان "اوبك وحلفاءها أرادوا من هذا التخفيض اعطاء اشارة لباقي دول العالم المستهلكة للطاقة بأنها على استعداد للعودة للتخفيض مرة اخرى في اي وقت في حال حدوث تراجع اكثر للأسعار.

وكانت منظمة اوبك+ قد خفضت في اجتماعها امس الاثنين اول تخفيض لها في أهداف إنتاجها النفطي وبواقع 100 ألف برميل يوميا ليعيد الحصص إلى مستويات شهر آب.