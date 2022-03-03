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خبير نفطي: ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العالمي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-03T10:06:59+0000
خبير نفطي: ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم الخميس، ان استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة، سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، مبينا ان اكثر المتأثرين من الارتفاع هم الدول الصناعية.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز ان "وصول أسعار النفط لـ120 دولارا سيؤثر على الدول الصناعية بالذات وخاصة دول المناطق الباردة جدا"، مبينا أن "دول صناعية كثيرة لاتستطيع تحمل فواتير الطاقة العالية، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك انهيارات بالاقتصاد إذا استمرت لفترة طويلة".

وتابع ان "على الدول المنتجة والمستهلكة ان تسعى الى خفض الاسعار بشكل أو بآخر لتلافي مثل هكذا انهيارات قد تحدث"، مستدركا أن "روسيا قررت الاستمرار في تزويد الغاز لأوروبا، كما ان امريكا وحلف الاطلسي لم تفرض عقوبات على البنوك الروسية التي تتعامل بالطاقة ولم تخرجها من نظام سويفت".

وتوقع الجواهري؛ ان "تسعى منظمة اوبك وحلفائها الشهر المقبل لإرجاع إنتاجهما السابق مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار أسواق النفط العالمية"، لافتا الى ان "الاجراءات التي اتخذتها روسيا او امريكا وحلف الأطلسي من عدم ايقاف تصدير الطاقة، وارجاع إنتاج دول أوبك الى سابق عهدها من شأنه ايقاف الصعود السريع بالأسعار وتقلل من احتمالية الانهيار الاقتصاد العالمي".

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير لتلامس 120 دولار للبرميل بعد قيام روسيا باجتياح أوكرانيا، مما أثار مخاوف من توقف إمدادات النفط والغاز للدول المستهلكة وخاصة أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير.

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