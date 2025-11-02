خبير: نصب عدادات لإنتاج الغاز بشركة نفط الشمال خطوة مهمة لإدارة الثروة

شفق نيوز- كركوك

وصف خبير نفطي نصل عدادات لإنتاج الغاز في أحد الحقول التابعة لشركة نفط الشمال، يوم الأحد، لأنه "خطوة مهمة" لإدارة الثروة الغازية، مؤكداً أنها تسهم برفع الكفاءة.

وقالت شركة نفط الشمال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من نصب منظومة عدادات جديدة في محطة كبس الغاز بحقل خباز النفطي، يأتي في إطار خططها لتحديث أنظمة القياس ومتابعة الإنتاج وفق المعايير المعتمدة لدى الجهات الرقابية.

وأضافت أنه يهدف إلى قياس الإنتاج الفعلي للغاز الخارج من المحطة عبر الخط الرئيسي الذي يغذي شركة غاز الشمال.

وبيّنت أن العداد الجديد بقطر (12 عقدة) تم تركيبه على الخط الرئيسي للغاز من قبل الملاكات الهندسية والفنية من الأقسام المختصة في الشركة لإتمام أعمال الربط الميكانيكي واللحام لمنظومة العداد.

وأكدت الشركة أن المشروع يهدف إلى ضمان دقة القياسات والتحقق من الكميات المصدّرة من الغاز، بما يعزز الشفافية ويحقق متطلبات التدقيق الفني والإداري، مبينةً أن الأعمال دخلت مراحلها النهائية ومن المؤمل اكتمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق، قال الخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "خطوة نصب منظومات قياس جديدة في الحقول المنتجة تمثل إجراءً تقنياً مهماً يعزز موثوقية بيانات الإنتاج ويمنع أي فروقات محتملة بين كميات الغاز المنتجة والمسلّمة".

وأضاف أن "اعتماد العدادات الحديثة ينسجم مع توجه وزارة النفط لتطوير منظومات المراقبة الميدانية والإلكترونية، وضمان إدارة دقيقة للثروة الوطنية في الحقول الشمالية، خصوصاً في ظل تنامي الحاجة للغاز في محطات الكهرباء ومعامل الصناعة".

وأشار خليل إلى أن "حقل خباز يعد من الحقول الغازية المهمة في كركوك، وتحديث منظومات القياس فيه يسهم في رفع كفاءة التشغيل والتصدير وتحسين التنسيق بين شركتي نفط الشمال وغاز الشمال في إدارة الإنتاج اليومي".

وتُعد شركة غاز الشمال، التي يقع مقرها في محافظة كركوك، من أهم الشركات المتخصصة بمعالجة الغاز المصاحب في العراق، إذ تتولى تحويله إلى الغاز الجاف والسائل والكبريت والكازولين الطبيعي. وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة نحو 540 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، بينما يصل الإنتاج الفعلي إلى قرابة 76% من هذه الطاقة بحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة النفط.

ووفقاً لتقارير رسمية حديثة، فقد بلغ إنتاج الشركة من الغاز السائل خلال العام الحالي نحو 118.874 مليون قدم مكعب قياسي، مقارنة بـ116.861 مليون قدم مكعب في العام الماضي، في حين تُغذي الشركة محطات الكهرباء الشمالية بنحو 325 إلى 330 مليون قدم مكعب يومياً، وهو ما يعادل قدرة توليدية تصل إلى 1100 – 1200 ميغاواط.

كما تدير الشركة عقوداً لتصدير الكبريت الناتج عن عمليات معالجة الغاز، حيث يبلغ حجم الكميات المتعاقد عليها نحو 540 ألف طن سنوياً.

ويؤكد مختصون أن مشروع العدادات الجديد في حقل خباز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الفني بين شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، وضمان حساب دقيق للإنتاج والتدفقات الغازية بما يتماشى مع معايير الشفافية والمحاسبة المعتمدة في قطاع الطاقة.