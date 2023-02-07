خبير مالي: موازنة العراق لن تتأثر بخفض سعر صرف الدولار

شفق نيوز / أكد خبير اقتصادي ومالي، اليوم الثلاثاء، ان موازنة العراق لن تتأثر مع خفض سعر صرف الدولار، لافتا الى ان العراق قادر على سداد كل ديونه.

وقال الخبير هلال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز انه "في حال تمت الموافقة على الدراسة التي قدمها البنك المركزي لتعديل سعر صرف الدولار في الموازنة فإن النتائج المترتبة على ذلك ستكون ايجابية لأنها ستؤدي الى خفض اسعار الدولار في السوق الموازي وبدوره سيؤدي الى خفض الاسعار والى استقرار الأسواق والحفاظ على الطبقة الفقيرة ومعيشتها بعد أن تأثرت سلبا بارتفاع الدولار".

واضاف، ان "العراق يمتلك موازنة ضخمة، والنفط يباع بأسعار جيدة تصل الى 80 دولارا، كما ان هناك فائضا نقديا موجودا لدى العراق، وبالتالي فإنه لا يوجد أي تأثير سلبي على الموازنة في حال تم المصادقة عليها".

وفضّل الخبير الاقتصادي أن "يتم خفض سعر الدولار إلى 1350 دينارا بحدود (10 نمر) في الموازنة العامة"، مستدركا ان "العراق قادر ايضا على سداد كل ديونه في ظل مالي جيد يتمتع به حاليا".

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قدم يوم أمس الاثنين إلى رئاسة الوزراء نتائج دراسته بشأن تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار .

وارتفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق الموازي إلى أكثر من 170 ألف دينار مقابل 100 دولار في وقت عجزت الحكومة عن إيقاف هذا التدهور في قيمة الدينار، بعد عمليات سحب الدولار من الأسواق بشكل كبير لتهريبها للخارج.