خبير مالي: طرح السندات يساعد في دعم العجز النقدي بالعراق

شفق نيوز/ أوضح الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، يوم الأربعاء، أن طرح السندات المالية يساعد في دعم العجز النقدي، ويكون ديناً على الحكومة.

وقال داغر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية طرح السندات المالية لا يشترط أن يكون هناك عجز مالي، حيث أن كثيرا ما تطرح السندات لغرض توفير أدوات مالية وتشجيع السوق المالية في البلد".

وأضاف أن "ما يطرح من سندات من قبل وزارة المالية، يساعد في دعم العجز الذي قد يكون مؤقتا وليس دائما" مبينا أن "مبلغ السندات الذي ستتسلمه وزارة المالية يعد دينا عليها وعلى الحكومة".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، أعلنت في 5 شباط/ فبراير الحالي، عن إطلاق السندات الوطنية (الإصدارة الأولى) للاكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ تريليوني دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025.

كما أن وزارة المالية، طرحت منتصف العام الماضي، سندات حكومية تحت مسمى "إنجاز" للاكتتاب العام، من فئة 500 ألف دينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5 بالمئة تدفع كل ستة أشهر، وسند فئة مليون دينار لأجل أربع سنوات بفائدة سنوية 8.5 بالمئة تدفع كل ستة أشهر.