خبير مالي: توقعات خفض قيمة الدينار تدفع لزيادة الطلب على الدولار وتغذي المضاربات

شفق نيوز - بغداد

كشف الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، اليوم الأربعاء، أن توقعات خفض قيمة الدينار العراقي في ظل الوضع الاقتصادي والديون القائمة، تدفع إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره في السوق المحلية.

وأضاف داغر، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن التصريحات والتسريبات المتعلقة بعمل البنك المركزي أو احتمالات تغيير سعر الصرف تسهم في تعزيز موجات المضاربة، لافتاً إلى أن السوق تدخل عادة في دائرة من الترقب تدفع باتجاه تعزيز حيازة الدولار لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار.

وأوضح أن مثل هذه التوقعات غالباً ما تؤدي إلى سلوك جماعي لدى الأفراد والشركات نحو تحويل المدخرات إلى العملة الأجنبية، مما يزيد من حدة الطلب عليها في السوق الحرة.

وشهدت الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي؛ إذ سجل اليوم الأربعاء في بورصة الكفاح 156,000 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين يبلغ السعر الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي 132,000 دينار.