خبير مالي: الدولار سيستقر عند 1500 دينار في السوق الموازية

شفق نيوز/ توقع الخبير المالي هلال الطعان اليوم الأحد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية، مشيرا الى ان مبيعات البنك النقدية لا تغطي السوق المحلية.

وقال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز انه من "المتوقع أن يستقر الدولار عند 1500 دينار في السوق الموازية بعد انخفاض أسعاره قليلا ".

وبين أن "الطلب على الدولار ما زال كبيرا في السوق الموازية بالرغم من إجراءات البنك المركزي".

وأضاف أن "تأخر الحوالات لغرض تدقيقها من قبل البنوك العالمية التي تعاقد العراق معها ادى الى لجوء التجار إلى السوق الموازية لشراء الدولار"، مشيرا الى ان "مبيعات البنك النقدية هي الاخرى قليلة ولا تلبي ما يحتاجه السوق داخليا".

وانخفضت أسعار الدولار امام الدينار العراقي ليصل اليوم الاحد 1500 لكل دولار.