خبير مالي: ارتفاع الدولار وقتي والاقتصاد هو من يحدد مساره

شفق نيوز/ أكد الخبير المالي والمدير السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، يوم الخميس، أن ارتفاع الدولار وقتي، وأن الجانب الاقتصادي هو الذي يحدد مساره بعيداً عن السياسة.

وقال داغر لوكالة شفق نيوز، إن "الدولار في الأسواق المحلية يتأثر بالأسواق العالمية في حال ارتفاعه باعتبار أن الدولار هو نفسه سواء كان في الأسواق العراقية أو البورصات العالمية. ولكن المهم هو تأثر العملة المحلية به داخل العراق".

وأضاف أن "التغير الحاصل الآن في الدولار هو وقتي لا يلبث أن يعود إلى وضعه الطبيعي بعد استقرار الأمور"، مبيناً أن "الجانب الاقتصادي هو الذي يحدد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى وليس الجانب السياسي".

وارتفع الدولار مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية مما أثر على انخفاض أسعار النفط عالمياً.