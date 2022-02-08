خبير عراقي: اسعار النفط لن تنهار بالاتفاق النووي الايراني الامريكي

شفق نيوز/ أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري اليوم الثلاثاء، أن أسعار النفط لن تنهار بالاتفاق النووي الايراني الامريكي.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز انه "في حال تم الإتفاق النووي بين ايران وامريكا فان اسعار النفط لن تنهار"، مبينا ان "هذه الاسعار قد تتأثر ولكن لفترة بسيطة ويكون هناك هبوط بسيط بالأسعار الا انها ستعاود الارتفاع مرة اخرى بعد فترة قليلة".

واضاف ان "ايران لم توقف تصديرها للنفط خلال العقوبات المفروضة عليها حيث انها تبيع حاليا النفط المنتج منها للصين والهند ولدول اخرى بعدة طرق، كما ان السوق بحاجة لمزيد من النفط وخاصة مع عودة الاقتصاد العالمي للانفتاح بعد كورونا".

وتراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء قبيل استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تحيي الاتفاق النووي الذي قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية وزيادة الإمدادات العالمية.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والتي تجرى في فيينا، اليوم الثلاثاء بعد توقّف دام 10 أيام.

وأعادت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات، بينما تطالب إيران برفع كامل للعقوبات وضمان أميركي بعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية.

وارتفعت اسعار النفط العالمية الى مستويات كبيرة وصلت الى اعلى من 90 دولارا للبرميل الواحد في ظل ارتفاع الطلب عليه مع قلة المعروض، في وقت ما زالت منظمة اوبك لم تصل إلى أهدافها الإنتاجية وعدم زيادة الولايات المتحدة للإنتاج كثيرًا.