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خبير صيني: قرار من السعودية قد "يفجر" أسواق النفط والدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-23T05:20:37+0000
خبير صيني: قرار من السعودية قد "يفجر" أسواق النفط والدولار

شفق نيوز/ قال خبير صيني إن تحول شركة النفط السعودية "أرامكو" إلى اليوان بدلا من الدولار في التجارة مع الصين سيكون"انفجارا حقيقيا" لسوق النفط مع عواقب وخيمة على النظام المالي العالمي.

جاء ذلك بعد تقارير إعلامية عن أن السعودية تدرس استخدام اليوان لتسوية صفقات نفطية مع الصين، والحوار بين روسيا والهند حول إنشاء آلية دفع تجارية بالروبية الهندية والروبل الروسي، وبدأ الرأي العام الغربي بشكل عام يتحدث عن إضعاف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية.

وقال تشانغ يوجوي، عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي، في مقال نشر على موقع "Huánqi Shíbào". أن أرامكو السعودية، وهي شركة تزيد إيراداتها عن 350 مليار دولار سنويا، سيكون لها تأثير على سوق تداول سلع الطاقة العالمية إذا انتقلت مع الصين من الدولار إلى اليوان في التعامل في قطاع النفط.

وأشار يوجوي إلى أنه وفقا لبعض الدراسات، فإن دورة عملة البلاد، التي تعمل كعملة دولية مهيمنة، عادة ما تكون حوالي 100 عام. وقال "إذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة، فمن لحظة إنشاء نظام بريتون وودز في عام 1944 لدورة توزيع أرباح الدولار المهيمنة، لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل أن ينهار هذا النظام". بحسب ما نشرته محطة RT.

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