خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ رجح الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الثلاثاء، أن يكون توقف البنك المركزي العراقي عن إجراء مزاد بيع العملة الصعبة وراء عودة ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية.

وقال الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "البنك لم ينشر مزاد العملة على موقعه الإلكتروني خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "ارتفاع الطلب مع قلة العرض أدى بدوره إلى عودة ارتفاع الدولار"، مستدركاً في الوقت نفسه، أن "ذلك لا يخلو من مضاربات لتجار العملة".

وارتفع سعر الدولار أمام الدينار مجدداً في الأسواق المحلية ليصل إلى أكثر من 149 ألف دينار مقابل 100 دولار، بعد أن انخفض خلال الأيام الماضية إلى 146 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وتوقف البنك المركزي العراقي عن نشر إجراء مزاد بيع العملة الصعبة ليوميين متتالين على موقعه الإلكتروني.