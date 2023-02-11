خبير: الإتفاق مع بنوك عالمية سيقلل تهريب العملة من العراق ويُحسّن سعر الدينار

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي والمالي هلال الطعان، يوم السبت، أن الاتفاق مع بنوك عالمية سيقلل من تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، ويُحسّن من أداء سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي.

وقال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "الاتفاق مع بنوك عالمية، ومنها مصرف (جي بي مورغان) الامريكي بتسهيل المدفوعات الى الصين لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر هو خطوة بالطريق الصحيح لأنها ستقلل التهريب وخاصة ان معظم إستيراداتنا من الصين".

وتابع انه "كلما أُتخذت مثل هكذا خطوات كلما يتم حصر التهريب في زاوية ضيقة ويمنح شفافية أكثر لعملية التحويلات الخاصة بالاستيراد"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي أيضا الى تحسن في سعر الصرف للدينار العراقي أمام الدولار".

كما اشار الطعان ان هذه "الخطوة لا تؤدي الى القضاء على التجار الصغار كما يُعتقد وانما بإمكان أي تاجر ان يستورد من الصين بعد التقديم عبر النافذة الالكترونية ويتم صرف الدولار له إلكترونيا وليس ورقيا باليد كما كان سابقا"، مبينا ان "البنك المركزي سيفتح حسابا لأي تاجر بالصين وبإمكان الأخير ان يستورد البضاعة بشكل رسمي، الا أنه سيقضي على الطرق غير الرسمية لتهريب الدولار".

وكان البنك المركزي قد اعلن اليوم السبت ( 11 شباط 2023) عن اتفاقه مع مصرف جي بي مورغان على قيامه بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر.