العراق تجاوز حصته النفطية.. خبير يتوقع ضغوطاً من "أوبك+"

شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، أن العراق تجاوز حصته الإنتاجية من النفط الخام بأكثر من 200 ألف برميل يومياً، مما قد يعرضه لضغوط من تحالف "أوبك+" في الأشهر المقبلة.

وقال المرسومي، في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن صادرات العراق النفطية خلال شهر آذار بلغت 3.437 ملايين برميل يومياً، بسعر 72.5 دولاراً للبرميل، ما يعادل قيمة إجمالية قدرها 7.716 مليار دولار، أو نحو 10 تريليونات دينار عراقي.

وأشار إلى أن "هذه الأرقام توحي بأن إنتاج العراق من النفط الخام قد تجاوز 5.2 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني تخطّي الحصة المقررة ضمن اتفاق أوبك+ بأكثر من 200 ألف برميل يومياً".

وأضاف أن هذا التجاوز "قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على إنتاج العراق اعتباراً من شهر أيار والأشهر التالية، وهو ما قد يشكل عاملاً إضافياً للضغط على أسعار النفط المتراجعة أصلاً، خصوصاً مع تأثير التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، قد أعلنت اليوم، أن مجموع الصادرات النفطية لشهر آذار الماضي تجاوز 106 ملايين برميل.

ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن "سومو" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ مجموع الصادرات من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 104 ملايين و740 ألفاً و398 برميلاً، فيما بلغت صادرات حقل القيارة 1.613 مليون برميل، و309 آلاف و765 برميلاً من حقول كركوك إلى الأردن.