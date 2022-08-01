خبير: الشركات النفطية العاملة في العراق لن تتأثر بعدم الاستقرار السياسي

شفق نيوز/ أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم الاثنين، أن عدم الاستقرار السياسي لن يؤثر على الشركات النفطية العاملة في العراق، فيما بين ان شركة "توتال" أجلت تنفيذ مشاريعها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الجواهري لوكالة شفق نيوز، إن "عدم الاستقرار السياسي في العراق ليس بالجديد، وما يمر به من ازمة حالياً هي طارئة، قد تكون لمدة شهر او شهرين كحد اقصى وتنتهي وبالتالي لا تؤثر على موقف الشركات لان الاخيرة معزولة عن الناس ولها حمايتها الخاصة ولديها أيضا حماية من الدولة".

واشار الى ان "الناس اصبحوا يعرفون ايضا ان ما يكسبون من قوتهم الذي يحصلون عليه يوميا يأتي من ايرادات النفط، وبالتالي أصبحوا لا يدخلون قضايا النفط بالسياسة، والشركات ايضا تعرف ذلك ولم نسمع في اي يوم من الايام ان هذه الشركات تعرضت الى اذى او تعرض احد منتسبيها لأذى بسبب ذلك".

وبين الخبير النفطي ان "تأخر شركة توتال في تنفيذ مشاريعها الاربعة في العراق يعود الى عدم تشكيل حكومة جديدة لتوقيع العقود بشكل نهائي والتي وقعتها الشركة سابقا مع وزارة النفط".

وتابع "حيث ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ليست لها صلاحية توقيع مثل هكذا عقود وهذه الشركات عالمية تحمي نفسها من اي طارئ قد يحصل لاحقا، كما ان هذه العقود يجب ان تذهب للبرلمان للموافقة عليها وان الاخير ليس مستقر لغاية الان كما ان وضعه لا يسمح لمناقشة مثل هذه الامور حاليا".

وكان العراق قد وقع اتفاقا اوليا مع شركة توتال لتنفيذ اربعة مشاريع عملاقة بقيمة 27 مليار في جنوب العراق وان العقود الموقعة تشكل مجاميع متكاملة لإنتاج النفط والغاز والطاقة المتجددة وماء البحر لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط الخام جنوبي البلاد.