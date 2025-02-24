خبير: الدولار الأمريكي سيرتفع أمام دينار العراق

شفق نيوز/ اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الاثنين، تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي خلال الأيام الماضية وقتياً، مؤكدا أن الفجوة مازالت كبيرة.

وقال الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "ما نشاهده من تراجع تدريجي في أسعار الدولار أمام الدينار، هو وقتي لا يلبث أن يعود إلى وضعه السابق"، واصفا "التراجع ليس بالكبير".

وأضاف أن "التجار الذين يتعاملون بالدولار يحاولون الاستغلال والتربح الذي تولده معلومات زائفة لا أساس لها من خلال الترويج لشائعات معينة".

وأشار الحسني، إلى أن "الفجوة بين سعر البنك المركزي، وبين أسعار الدولار في الاسواق المحلية أو ما يعرف بالسوق الموازي ما زال كبيرا باكثر من 17 إلى 18 الف دينار".

وانخفض سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية خلال الأسبوع الماضي من 150700 دينار إلى 149300 دينار.