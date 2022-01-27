خبير: الخزين والمضاربون سيحدّون من ارتفاع أسعار النفط

شفق نيوز/ اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري اليوم الخميس، ان الخزين النفطي والمضاربين سيحدون من ارتفاع أسعار النفط|.

وقال الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ارتفاع اسعار النفط سيؤثر على المستهلكين لأن بعض الدول لا تستطيع دفع فواتير النفط"، متوقعا أن "تعاود وتستمر دول أمريكا والصين ودول اخرى بدفع كميات من خزينها النفطي الاستراتيجي لكبح جماح صعود أسعار النفط".

وتابع أن "التجار المضاربين والذين لديهم كميات كبيرة من النفط الخام سيستغلون ارتفاع أسعار النفط ليبيعون ما لديهم لتحقيق الأرباح، وبالتالي سيكون هناك إمداد آخر للنفط للأسواق العالمية مما يحد من ارتفاع الأسعار".

ورجح الجواهري؛ ان "الاسعار سوف لن ترتفع اعلى من 90 دولار للبرميل"، مبينا ان "ارتفاع اسعار النفط الى 100 دولار كما توقعت بعض الجهات المالية الكبرى فسيكون هناك انهيارات اقتصادية خصوصا لبعض الدول الضعيفة اقتصاديا".

ولفت الجواهري إلى أن "استقرار السوق النفطية هو مهم للمستهلك وايضا يهم المنتجين لان الاسعار المرتفعة قد تكون انية وقد تهبط بسرعة، وبالتالي فان استقرار الاسعار مهمة وتفيده على المدى البعيد" .

وارتفعت أسعار النفط خلال الاسبوع الحالي لتصل الى 90 دولاراً للبرميل في وقت تحاول الدول المستهلكة ايقاف ارتفاع الأسعار في وقت يشهد العالم انفتاحا بالأسواق بعد فترة اغلاقات نتيجة كورونا.