خبير: الاقتصاد العراقي يشهد نموا ملحوظاً اسهم بتراجع سعر صرف الدولار

كشف الخبير الاقتصادي جبار كوران اليوم الثلاثاء عن ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في البلاد وارتبط النظام المالي العراقي بالنظام المصرفية العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي والمتحدث باسم سوق العملة في السليمانية جبار كوران في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوضع الاقتصادي والمالي للعراق في تطور ونمو ملحوظ والان نشهد زيادة في النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 2٪ وهذا يعد شيئاً جيدا للإقتصاد العراقي مقارنة بالسنوات الماضية".

وأضاف أن "تنفيذ البنك المركزي العراق الاجراءات الإلكترونية بإشراف وزارة الخزانة الأمريكية كان له تأثير واضح على النمو الاقتصادي وكذلك على تراجع قيمة الدولار مقابل الدينار العراق".

وبين ان "السياسة المالية النقدية المتبعة الان في البلاد جعلت من الفارق بين سعر صرف الدولار والدينار يتقلص إلى حدود عشرة الف دينار وهذ الفارق يعد طبيعيا لأسباب كثيرة".

وأشار إلى ان "الإجراءات المتخذة منذ منتصف العام الماضي تنفيذها بصورة واقعه تصل إلى حدود 30 إجراء مالي كان لها انعكاسها الايجابي التعامل بالدينار العراقي بدلا من الدولار حين تقدر التعاملات بالدينار العراقي في البلاد الآن بنسبة 90 ٪ باستثناء إقليم كوردستان، وكذلك فسح المجال أمام التجار للتعامل بالحوالات الخارجية عن طريق المصارف وبصورة مباشرة حيث يستطيع الان نسبة 85٪ من التجار المحليين التعامل بالحوالات الخارجية عن طريق المصارف لاستيراد المواد من الخارج".

واستبعد كوران ان يكون سعر صرف الدولار بنفس سعر الصرف الحكومي وذلك لأسباب إدارية ومالية، مشيرا إلى ان الفارق يجب أن يبقى هكذا بحدود 10 آلاف دينار بين سعر الصرف بالدولار والدينار.