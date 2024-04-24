خبير اقتصادي ينتقد منح المصارف الأردنية تراخيص عمل في العراق: خطأ كبير

شفق نيوز/ انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، يوم الأربعاء، الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي العراقي، بمنح رخص العمل للمصارف الأردنية والعمل في البلاد، مبيناً أن واجب البنك المركزي تقوية المصارف العراقية بدلا من الأردنية.

وقال حنتوش، لوكالة شفق نيوز، إن "دخول المصارف الأردنية إلى العراق وتسليمها مقدرات الدولار المملوك للعراق خطأ كبير يتحمله البنك المركزي العراقي"، مبيناً أن "⁠الأفضل هو تقوية قطاع المصارف العراقية بدلا من المصارف الأردنية فقط".

وتابع حنتوش: "نحن اليوم بحاجة إلى زيادة ترصين عمل المصارف وتقليل اعدادها ولكن البنك المركزي يتجه نحو منح رخص عمل جديدة للمصارف الأردنية".

ولفت حنتوش إلى أنه "يجب عدم السماح بتسريح الآلاف من موظفي المصارف العراقية لصالح موظفي من الاردن".