خبير اقتصادي يقترح تعديلاً في معايير الإصلاح المصرفي العراقي

شفق نيوز- بغداد

دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الخميس، إلى تعديل معايير الإصلاح المصرفي التي أعلنها البنك المركزي العراقي، عبر إضافة فقرة تسمح لبعض المصارف بالعمل داخلياً تحت مراقبة البنك المركزي، بينما تطبق باقي المصارف المعايير الدولية في حال رغبتها بالعمل على الصعيد الدولي.

وقال عبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ البنك المركزي، علي العلاق، كشف عن خطة متكاملة للإصلاح المصرفي، وهو يعول على أهمية دور الإعلام في توضيح هذا الملف بشكل شفاف وصحيح".

وأوضح أن "من بين المقترحات التي تم اقتراحها من ذوي الاختصاص على محافظ البنك المركزي، السماح لبعض المصارف بالعمل داخلياً تحت إشراف مباشر من البنك، فيما تطبق باقي المصارف المعايير الدولية مع شركاء مثل أوليفر وايمن".

وبين أن "هناك أهمية لفتح حوار موسّع بين البنك المركزي والمصارف العراقية لتوضيح الجوانب الفنية للوثيقة، ومناقشة آليات تنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي يأخذ في الاعتبار خصوصية الواقع الاقتصادي العراقي، كما هناك ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، مع صياغة المعايير والإجراءات بأسلوب يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويسهم في تطويره".

وأشار عبد ربه، إلى "أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة لمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، بما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف العراقية، ويضمن حماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين والعاملين في القطاع".

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عقد اجتماعاً يوم أمس الأول الثلاثاء، مع شركة "أوليفر وايمن" العالمية، للتباحث في تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي المقدّمة من رابطة المصارف الخاصة العراقية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي ومواءمته مع المعايير الدولية.