خبير اقتصادي يفسر أسباب ارتفاع الدولار: ليست اقتصادية

شفق نيوز/ رأى الخبير الاقتصادي العراقي ضرغام محمد علي، يوم الثلاثاء، أن أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية "ليست اقتصادية".

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، "ليس هناك حاليا أسباباً اقتصادية لتذبذب سعر صرف الدولار"، مبينا ان "المسؤول عنه هي المصارف الوسيطة والتي ترتبط أغلبها بجهات سياسية".

وتابع، "لذلك فإن استقرار سعر الصرف مرهون بتوافق الكتل السياسية مع الحكومة وهو ما يجعل السعر يستقر كلما كان هناك استقرارا سياسيا"، موضحاً في "حال أرادوا أن يستقر السعر بالقرب من السعر الرسمي يجب أن تزال الحلقة الوسيطة عبر طرح الدولار عن طريق الصراف الالي (اي تي ام) بإشراف البنك المركزي، وبحد اعلى للسحب اليومي او الاسبوعي بحيث يمنع سحب مبالغ كبيرة والتلاعب بالسوق".

والصراف الآلي (: Automated teller machine، اختصارًا ATM)‏ هو جهاز إلكتروني يوفر لعملاء المؤسسات المالية إجراء المعاملات المالية في الأماكن العامة كبديل عن الحاجة إلى موظف، ومن العمليات المالية التي يسمح بالقيام بها من خلال الصراف الآلي الوصول إلى الحسابات المصرفية وسحب النقود ومعرفة أرصدة الحسابات، وإيداع النقود أيضا.

وارتفعت اسعار الدولار في السوق الموازي خلال هذه الأيام لتصل الى 145 الف دينار مقابل 100 دولار، بالرغم من قيام البنك المركزي بتغذية الحوالات الخارجية بشكل كامل اضافة الى تلبية الطلب النقدي.