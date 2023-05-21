خبير اقتصادي يحدد سبب ارتفاع الدولار من جديد: مبيعات البنك والسوق الموازي

شفق نيوز/ عزا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يوم الأحد، اسباب ارتفاع اسعار الدولار من جديد الى مبيعات البنك المركزي والسوق الموازي.

وقال المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما يبيعه البنك من الدولار عبر المزاد الذي يجريه يوميا للحوالات الخارجية والتي تبلغ يوميا أكثر من 250 مليون دولار هي غير مدققة ويحتمل أن يرجع الجزء الأكبر منها بسبب الرفض، وبالتالي فإن ما يعلن عنه البنك هو ليس بالضرورة المبيعات النهائية".

واوضح ان ما "يبيعه البنك من حوالات كانت تدقق من قبل البنك الفدرالي الامريكي قبل ان يتم الاتفاق مع بنك جي بي مورغان لإجراء التدقيق الذي هو الآخر أدق وأشد من تدقيق البنك الفدرالي الأمريكي والتي يحتاج الى وقت لتدقيقها، اضافة الى تم الاستعانة ايضا ببنك الصيني المركزي الذي هو الاخر يطبق التعليمات والامتثال بدقة متناهية".

واضاف انه "طالما الحوالات تحتاج إلى وقت لتدقيقها ولا تنفذ بسرعة لجأ التاجر إلى السوق الموازي لشراء الدولار، وبالتالي ارتفع الدولار من جديد في السوق الموازي، كما أن التكاليف لشراء الدولار من السوق الموازي هي أقل من تكاليف الحوالات التي ترسل من قبل البنك المركزي لانه المصرف الوسيط سيأخذ عمولة كما أن هناك عمولة للبنك المركزي ايضا، اضافة الى ان التاجر عندما يتعاقد لشحن بضاعته ستتأخر في المعمل وبالتالي ستكلفه أموالا بسبب الأرضية".

وارتفعت أسعار الدولار امام الدينار العراقي يوم الاحد لتصل الى 145 الف دينار مقابل 100 دولار، بعد ان شهدت اسعار الدولار تراجعا خلال الأسبوع الماضي.