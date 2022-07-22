خبير اقتصادي يحدد "حلاً وحيداً" لإنهاء أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ كشف خبير اقتصادي، اليوم الجمعة، عن "حل وحيد" لإنهاء أزمة السكن في العراق، وفيما لفت إلى أسباب ارتفاع أسعار العقارات، أكد أن التضخم السكاني ساهم بزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي لوكالة شفق نيوز، إن "الحل الوحيد لإنهاء أزمة السكن في العراق هو توسعة حدود المدن الحالية، واستحداث مدن جديدة، لزيادة عدد الوحدات السكنية".

وعن أسباب ارتفاع أسعار العقارات، أوضح الخبير الاقتصادي أن "العراقيين يواجهون أزمة ارتفاع أسعار العقارات نتيجة توفر القروض وغياب الأراضي".

وبخصوص انتشار مشاريع البناء العمودي وخاصة في العاصمة بغداد مؤخراً، ذكر العلي أن "البناء العمودي له مبرراته في مراكز المدن".

وأشار، إلى أن "التضخم والنمو السكاني في ارتفاع مستمر، ما ساهم بزيادة الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 50 - 100 ألف وحدة سنوياً، ما فاقم زيادة فجوة الطلب السابقة التي تزيد عن مليونين وحدة سكنية".

وكانت الحكومة العراقية طرحت قبل نحو عام، مشروع "داري" في محاولة لحل أزمة السكن المتفاقمة، وتقدم عبر المنصة الالكترونية نحو ثلاثة ملايين مواطن للحصول على قطعة أرض ستكون غالبا في أطراف المدن، لإنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة إلى بنى تحتية وأسواق أعمال.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.