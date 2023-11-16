خبير اقتصادي يتوقع هبوطاً "جديداً" في سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى 1450 دينار عراقيا

شفق نيوز/ توقع الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يوم الخميس، ان سعر صرف الدولار سيشهد هبوطاً جديدا ليصل الى 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، عازيا ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها البنك المركزي العراقي بالاتفاق مع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال المشهداني في حديث الى وكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع الذي حصل في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسماح لـ10 مصارف بالعمليات التحويل مباشرة عن طريق مصارف المراسلة وبتدقيق من مصارف جي بي مورغان وسيتي بنك الأمريكي والبنك المركزي سيتولى فقط تعزيز الرصيد سيسهل عملية تمرير الحوالات باسرع وقت ممكن لأن هذه العملية لا تمر عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي ولا تخضع لتدقيق البنك الاحتياطي الفدرالي".

واضاف ان "مصرفي جي بي مورغان وسيتي بنك الأمريكي مكلفين بتدقيق الحوالات الاضافي مع تدقيق البنك الاحتياطي الفدرالي هذا سيسهل عملية وصول الحوالة باسرع وقت لان بالغالب هي راح تتم عن طريق البنوك المراسلة التي تمتلك شراكات مع مصارف العراقية".

ومن جانب اخر؛ اشار المشهداني ان البنك المركزي سمح للمصارف باستيراد وجلب الحوالات التي تعود إلى شركات أجنبية ومنظمات دولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق عن طريق المصارف العراقية، أي أن هذه شركات لديها حسابات مصرفية في المصارف العراقية فيسمح لهذه المصارف استجلاب الحوالات لهذه الشركات"، مشيرا إلى أن "ليلة امس دخلت شحنة بـ100 مليون دولار، وهي أول شحنة ستدخل إلى السوق المحلي الموازي وستدفع رواتب العاملين بهذه الشركات فضلا عن التعاقدات مع الشركات العراقية الموردة للمواد والاحتياجات لهذه الشركات لأنها تنفق بالدينار العراقي".