خبير اقتصادي يتفق مع "تشاؤم" النقد الدولي بشأن العراق: العجز والإنفاق مثيران للقلق

شفق نيوز/ اتفق الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي مع تقرير صندوق النقد الدولي بشأن نظرة الأخير المتشائمة اتجاه الاقتصاد العراقي، مبينا ان العجز مثير للقلق والإنفاق كبير.

وقال علي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "نسبة وحجم العجز في الموازنة العامة لعام 2023 مثيرة للقلق وحجم الإنفاق التشغيلي مرتفع بشكل كبير وهو ما كان يستلزم من مجلس النواب اعادة النظر ببنود الإنفاق التشغيلي".

واضاف ان "مجلس النواب عليه اعادة النظر ايضا في تقديرات الموارد النفطية عبر تقليل توقعات سعر البرميل وتوقعات سقف الصادرات خصوصا مع التوقعات المتشائمة للنمو العالمي وتزايد المنافسة على الأسواق العالمية في ظل المعروض الروسي الرخيص من النفط".

وأكد أن "سعر النفط الذي تم تقديره في الموازنة يعتبر مرتفعا اضافة توقف صادرات كوردستان عن التصدير مما يشكل خسارة للموازنة العامة".

وتتحدث الموازنة لعام 2023 عن وجود 63 تريليون دينار كعجز في ظل سعر 70 دولارا لبرميل النفط.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار بنظرة تشاؤمية لاقتصاد العراق حيث بين أن نسبة وحجم العجز في الموازنة على المدى القصير، يمكن أن يؤدي تنفيذ الخطط المالية للسلطات إلى إعادة إشعال التضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية، وعلى المدى المتوسط، يشكل استمرار السياسات الحالية في ظل وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط مخاطر حرجة على استقرار الاقتصاد الكلي، إذا لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فقد يؤدي الموقف المالي الحالي إلى تزايد العجز وتكثيف ضغوط التمويل في السنوات القادمة.