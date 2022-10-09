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خبير اقتصادي: إنتاج الحنطة وراء خروج العراق من لائحة الدول المحتاجة للمساعدات الغذائية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-09T09:23:18+0000
خبير اقتصادي: إنتاج الحنطة وراء خروج العراق من لائحة الدول المحتاجة للمساعدات الغذائية

شفق نيوز/ عد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم الاحد، ان خروج العراق من قائمة الفاو للدول المحتاجة للمساعدات الغذائية الخارجية يأتي بعد تأمين الحنطة التي تعتبر من أهم العناصر في المواد الغذائية للمواطن.

وقال المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "منظمة الفاو تحسب كمية الغذاء على ضوء المخزون الغذائي التي يمتلكه البلد"، مبينا ان "وزارة التجارة العراقية أمّنت خزين استراتيجي خاصة من جانب الحبوب الذي يعتبر من أهم العناصر في المواد الغذائية للمواطن".

وتابع ان "الانتاج المحلي من الحنطة يغطي لغاية شهر كانون الاول، كما ان العراق وقع على تعاقدات لشراء الحنطة من الخارج تؤمن لشهر نيسان من العام المقبل 2023 وهو بداية موسم حصاد الحنطة مرة اخرى"، مؤكدا ان "الكميات التي تصل للعراق ستكون كافية وربما تزيد، لذلك رفعوا العراق من القائمة".

وتساءل المشهداني عن "نجاح هذه الخطط وعدم حدوث هزة مرة اخرى"، مشيرا الى ان "مسألة الأمن الغذائي ليست سهلة تحتاج الى خطط استراتيجية والى بناء مخازن والى اعادة حساب المواد الغذائية التي تؤمّن المواطن سعرات حرارية التي توزع مفرداتها بالبطاقة التموينية".

وأعلنت منظمة الغذاء والزراعة "فاو"، ان العراق خرج من لائحة البلدان المحتاجة إلى مساعدات غذائية خارجية والبالغة عددها 45 دولة موزعة ما بين افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية ودولة واحدة في اوربا.

يذكر أن منظمة الغذاء والزراعة "فاو" قد أدرجت خلال الأشهر الماضية العراق ضمن الدول التي تحتاج الى مساعدات غذائية عاجلة اسوة بباقي الدول الاسيوية والافريقية الفقيرة.

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