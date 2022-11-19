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خبير اقتصادي: مصرف الرافدين يستحصل 33 مليون دينار فائدة من المقترض الواحد للسكن

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-19T08:48:47+0000
خبير اقتصادي: مصرف الرافدين يستحصل 33 مليون دينار فائدة من المقترض الواحد للسكن

شفق نيوز/ أكد خبير اقتصادي، يوم السبت، أن  مصرف "الرافدين" الحكومي يستحصل 33 مليون دينار عراقي كفائدة من المقترض الواحد لقروض السكن.

وقال الخبير نبيل المرسومي، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اسم المشروع: قروض سكنية يقدمها مصرف الرافدين بقيمة 150 مليون دينار"، مبيناً أن "مدة تسديد القسط : 10 سنوات بمعدل 15 مليون دينار سنويا".

وبين المرسوي، أن "سعر الفائدة السنوي يبلغ  4%"، موضحا أن المستفيد من سعر الفائدة سيدفع الى مصرف الرافدين كما هو موضح: 

السنة الأولى = 150 في 4% = 6 ملايين دينار

السنة الثانية = 135 في 4% = 5.4 ملايين دينار

السنة الثالثة = 120 في 4% = 4.8 ملايين دينار

السنة الرابعة = 105 في 4% = 4.2 ملايين دينار

السنة الخامسة = 90 في 4% = 3.6 ملايين دينار

السنة السادسة = 75 في 4% = 3 ملايين دينار

السنة السابعة = 60 في 4% = 2.4 مليون دينار

السنة الثامنة = 45 في 4% = 1.8 مليون دينار

السنة التاسعة = 30 في 4% = 1.2 مليون دينار

السنة العاشرة = 15 في 4% = 0.6 مليون دينار

واستنتج المرسوي، من ذلك بأن مجموع الفوائد المتراكمة التي سيدفعها المستفيد من القرض = 33 مليون دينار  اي ان نسبة المجموع التراكمي للفوائد الى مبلغ القرض تصل الى 22%".

وفي وقت سابق اليوم أعلن مصرف "الرافدين"، عن تقديم فروعه في المحافظات كافة قرضاً لشراء دار سكن بمبلغ 150 مليون دينار يقسط على عشر سنوات بفائدة 4%. 

ويشهد سوق العقارات في العراق ارتفاعا كبيرا خلال آخر عامين، حيث وصلت أسعارها أحيانا إلى الضعف أو أكثر في بعض المناطق.

ويعزو الخبير الاقتصادي والمالي هلال الطحان، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز؛ ارتفاع أسعار العقارات في العراق وبالأخص في العاصمة بغداد، إلى ثلاثة أسباب بينها "المصارف الحكومية التي بدأت بإقراض المواطنين لشراء الدور السكنية بمقدار 100 و150 مليون دينار وحتى في بعض الأحيان يتجاوز هذه المبالغ".

 

 

 

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