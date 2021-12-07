خبير اقتصادي: مشكلة المياه وكورونا وضعت العراق مع الدول المحتاجة لمساعدات غذائية

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح يوم الثلاثاء، ان مشكلة المياه وكورونا وراء وضع العراق بالدول المحتاجة الى مساعدات خارجية من أجل الغذاء.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "أزمة كورونا أدت الى ارتفاع أسعار الغذاء بالعالم بشكل كبير"، مبينا ان "العراق يستورد ما بين 60 الى 80 بالمئة من أغذيته من الخارج وبالتالي ارتفاع أسعار بالعالم والتحوطات والقيود بالأمن الغذائي بالعالم أدت ارتفاع أسعار الغذاء أسوة بارتفاع أسعار النفط".

واضاف ان "العراق لا يحتاج مساعدات غذائية خارجية لأنه وضعه الاقتصادي جيد، وبالتالي لن يواجه ازمة غذائية وان توفير الامن الغذائي مسؤوليتنا الاساسية".

واشار صالح الى ان "هناك أسباب داخلية واخرى خارجية تواجه العراق بتوفير الأمن الغذائي الداخلي يتعلق بنقص المياه والشحة التي تواجه المنطقة مما أثر حاليا على الخطة الزراعية الشتوية وأخرى خارجية تتعلق بالقيود المتعلقة بتجهيز الغذاء نتيجة جائحة كورونا والتي جعلت الدول تضع الضوابط على تصدير الغذاء".

وأعلنت منظمة الغذاء والزراعة (الفاو) خلال تقريرها الشهري الذي أصدرته في شهر كانون الاول الحالي أن 44 دولة بينها العراق تحتاج الى مساعدة خارجية من أجل الغذاء.